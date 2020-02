Coronavirus, Ricciardi (Oms): "Servono due anni per il vaccino"

"I vaccini tradizionali per l'influenza non hanno alcun effetto perché il vaccino va studiato specificatamente per questo nuovo coronavirus. Per questo dobbiamo lavorare ancora un paio di anni". Lo ha detto Walter Ricciardi, membro dell'esecutivo Oms nominato consigliere del ministro della Salute. "Dobbiamo assolutamente evitare - ha aggiunto Ricciardi riferendosi al contagio - che diventi un'epidemia che coinvolga anche le altre Regioni". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui