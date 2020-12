Coronavirus, Ricciardi: "Non sappiamo quanti dovranno vaccinarsi"

IPA

"Non sappiamo esattamente quanti dovremo vaccinare per raggiungere l'immunità di gregge, lo sapremo dopo i dati ufficiali". Lo ha detto il consigliere del ministero della Salute, Walter Ricciardi, specificando che "dovrebbe esser raggiunta con il 70% della popolazione vaccinata ma potrebbe esser anche molto di più. Per certe malattie molto diffusive è necessario raggiungere il 90-95%".