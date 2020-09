Coronavirus, Ricciardi: mai finita la prima ondata 

"Non c'è una seconda ondata di coronavirus perché l'azzeramento dei casi non è mai avvenuto". Così Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute. "In realtà - ha aggiunto - non è mai finita la prima ondata: quello che abbiamo fatto è appiattire la curva epidemica ma non è mai stata azzerata. Quando ci sono state condizioni favorevoli, ovvero i comportamenti estivi, uniti ai primi freddi, la curva ha ripreso".