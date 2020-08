Coronavirus, Ricciardi: "Focolaio a scuola? Si valuta caso per caso"

Il consulente del ministero della Salute nella gestione dell'emergenza coronavirus, Walter Ricciardi , ribadisce che "in Italia è possibile riaprire le scuole e andare a votare ". In merito al ritorno tra i banchi, "in caso di focolaio si valuterà caso per caso". Secondo Ricciardi, infatti, potrebbe bastare l' isolamento di una classe o potrebbe servire la chiusura dell'istituto. "Dobbiamo abbassare la circolazione del virus fuori dalla scuola", dice.

"Bravi fino a maggio, poi una sorta di libera tutti" - Sul fronte della lotta alla diffusione del coronavirus "quando abbiamo riaperto, a maggio, ci siamo comportati bene. Il problema è successo dopo, quando c'è stato una sorta di liberi tutti: sono ricominciati viaggi, spostamenti, assembramenti e ci si è scordati di usare le mascherine. Creando una situazione ideale per il virus", sottolinea Ricciardi.

I viaggi all'estero - Quanto all'eventualità di bloccare i viaggi all'estero, visto che esiste un rischio di contagi di ritorno, il consulente del ministero osserva: "Non bisognerebbe fare turismo in Paesi che non fanno certi sacrifici. Paesi come Spagna, Croazia, Grecia, hanno tolto ogni freno. In Croazia sono entrati tutti: americani, israeliani, indiani, brasiliani. Diverso è andare in Scandinavia, dove la situazione è sotto controllo". Ad ogni modo, puntualizza, "per gli arrivi da alcuni Stati è prevista la quarantena. Per quanto riguarda i Paesi Ue, è la Commissione che dovrebbe intervenire. Paesi come Spagna e Francia pongono problemi costanti".

"Io vittima di infodemia" - Il professor Ricciardi ha voluto precisare il suo pensiero dopo essere stato accusato di voler rimandare il prossimo voto regionale in caso di aumento dei contagi da Covid-19. "Quello che mi è successo è un tipico caso di infodemia, io ho detto il contrario di quello che è stato riportato. D'altra parte nei Paesi in cui si verifica una risalita dei contagi stanno pensando di non riaprire le scuole o di rinviare altre attività importanti come lo sono le elezioni".

La polemica politica - Il consulente del ministero replica così anche ai "commenti di politici di diversi schieramenti che etichettavano la mia posizione, senza prendersi cura di ascoltare le mie parole disponibili in rete, come pregiudizievole di funzioni democratiche essenziali. Ancora più paradossale è stato il fatto che ho ribadito in una nota che non avevo mai detto niente di quello che misi attribuiva, chiarimento che è stato derubricato dai predetti siti online come una mia autocorrezione, piuttosto che spiegando che era stato un errore dei media che avevano travisato in modo marchiano le mie affermazioni".