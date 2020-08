Coronavirus, Ricciardi: "Casi aumentano ma non ci sarà lockdown"

Il consulente del ministero della Salute nella gestione dell'emergenza coronavirus, Walter Ricciardi, ha escluso nuove chiusure in Italia nonostante l'incremento dei contagi. "I casi aumentano ma non ci sarà un lockdown", ha detto. "Non c'è dubbio che la situazione sia diversa rispetto a marzo: quello che non è cambiato è la pericolosità del virus. I contagiati sono tanti e dobbiamo appiattire la curva epidemica", ha aggiunto.