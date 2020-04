 Coronavirus, riavvio attività il 4 maggio: eccezioni dal 27 aprile

Il piano per la Fase 2 dell'emergenza coronavirus previsto dal governo prevede la ripartenza delle attività produttive dal 4 maggio, con alcune eccezioni già dal 27 aprile. L'idea, su cui l'esecutivo si confronterà con le parti sociali, è far tornare al lavoro i cittadini dopo il 3 maggio, ma si raccoglieranno le sollecitazioni su singoli settori che potrebbero essere autorizzati a ripartire prima. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui