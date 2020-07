Coronavirus, Remuzzi: "Test con virus su volontari è l'unica via per accelerare"

"L'unico modo per arrivare prima al vaccino anti Covid -19 è lo Human Challenge Trial". Lo ha detto il direttore dell'istituto Mario Negri di Bergamo, Giuseppe Remuzzi , parlando della procedura che consiste nel somministrare a volontari sani prima il vaccino e poi il virus. Negli Usa l'iniziativa è sostenuta da un centinaio di ricercatori, fra i quali 15 premi Nobel.

Nel mondo già oltre 100 scienziati hanno sollecitato lo Human Challenge Trial. In una lettera aperta al direttore dei National Institute of Health, Francis Collins, gli esperti sostengono che l'approccio è efficace perché dà rapidamente una risposta sulla capacità di prevenire la malattia. La lettera è stata firmata anche da 2mila possibili futuri volontari.

Il Brasile testa sull'uomo uno dei vaccini cinesi Intanto lo Stato di San Paolo, il più colpito dal coronavirus in Brasile, ha iniziato i test di fase 3 con il vaccino sviluppato dal laboratorio cinese Sinovac Biotech. Circa 850 professionisti della salute, che non hanno contratto la malattia, inizieranno a ricevere il vaccino, il cui nome commerciale èCoronaVac, presso l'Ospedale de Clinicas dell'Università di San Paolo.

Speranza: "Serve un vaccino sicuro e certo" Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha sottolineato che "dobbiamo continuare il lavoro fatto sinora sul vaccino". Martedì, ha sottolineato, "è emerso che il test di fase 1 e 2 del vaccino di AstraZeneca, un progetto in cui l'Italia è molto presente, è andato bene, ora però serve prudenza, serve un vaccino sicuro e certo, ma andiamo avanti come fatto finora. Io con Germania e Olanda, ho raggiunto un accordo per 400 milioni di dosi, spingiamo perché si possa dare questa risposta, che è quella definitiva, fino ad allora però ribadisco che dobbiamo avere comportamenti corretti".