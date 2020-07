Coronavirus, Rasi (Ema): allerta alta, c'è rischio di gravi ricadute

Per Guido Rasi, direttore esecutivo dell'Ema, l'Agenzia europea del farmaco, il vaccino non sarà disponibile a breve e dunque occorre usare "protezioni, distanziamento e rispetto delle norme igieniche. Oltre che gli strumenti per spegnere sul nascere i piccoli focolai. L'Italia dopo il lockdown ha acquisito una posizione di vantaggio che ora non deve perdere", ha detto in una intervista alla Stampa.