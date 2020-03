Coronavirus, Protezione civile: 837 morti in un giorno, 2.107 positivi

Secondo l'ultimo bollettino della Protezione civile sull'emergenza coronavirus in Italia il numero delle vittime in un giorno è 837, lunedì erano stati 812 (in totale sono 12.428 le vittime). I casi positivi sono 77.635 con un incremento di 2.107 unità (lunedì era stato di 1.648). Il totale dei guariti è di 15.729: rispetto a lunedì sono 1.109 dimessi in più. Sono 42 i nuovi ricoverati in terapia intensiva quando lunedì erano stati 75.