Coronavirus, Protezione Civile: -608 malati, calano vittime quotidiane

Ci sono stati altri 269 morti per il coronavirus in Italia rispetto a giovedì, secondo l'ultimo bollettino della Protezione Civile, ma è un dato in rallentamento. A fronte di 1.965 casi in più di Covid-19 nelle ultime 24, vanno però registrati anche 2.304 guariti ma soprattutto il calo degli attualmente positivi: altre 608 persone hanno lasciato gli ospedali italiani.