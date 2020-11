Coronavirus, primo giorno di zona rossa in Campania | I cittadini di Napoli divisi: per qualcuno era "doveroso", per altri è "ingiusto"

Sul lungomare di Napoli già dall'alba le persone sono in giro. In bici,di corsa, a passeggio, perché l'attività motoria è consentita, ma sempre vicino a casa. Per strada gli irriducibili che per pur di non violare le restrizioni hanno modificato il solito percorso. I ristoranti potranno lavorare solo con l'asporto o la consegna a domicilio e molti hanno annunciato che non riapriranno. Stesse regole per i bar anche se i più coraggiosi hanno deciso di rimanere aperti. Intanto sono stati intensificati i controlli delle forze dell'ordine: le strade del centro sono presidiate. Ma gente in giro se ne vede poca. E i cittadini di Napoli si dividono sul provvedimento preso dal governo.