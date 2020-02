Coronavirus, presidente Fontana: in Lombardia almeno 89 infettati

"I numeri della notte porta a 89 infettati" in Lombardia: lo ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana: quindi su base nazionale "purtroppo" si "superano sicuramente i cento". Il numero di persone che dovrà stare in isolamento per scongiurare che abbiano il Coronavirus "sarà molto rilevante", ha aggiunto, precisando che si cercano altre strutture oltre all'ospedale militare di Baggio a Milano e gli alloggi dell'aeronautica a Piacenza.