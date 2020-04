Coronavirus, Polizia Stradale potenzia controlli su direttrice Nord-Sud

Intensificati i controlli della Polizia Stradale sia sulla viabilità ordinaria extraurbana che su quella autostradale. Le pattuglie saranno presenti sulle grandi arterie stradali per garantire il rispetto delle misure varate per il contenimento dell'epidemia Covid-19. Per quanto riguarda la viabilità ordinaria, i controlli saranno intensificati prevalentemente lungo la direttrice Nord-Sud, a partire dalla Lombardia, con le altre Forze dell'ordine.