Coronavirus, più morti e meno ricoverati: boom dei guariti

Restano stabili in Italia i contagiati da coronavirus: secondo i dati della Protezione civile a contrarre il Covid nelle ultime 24 ore sono state 283 persone dopo le 280 di lunedì. Crescono invece i morti, 79 dopo i 65 di ieri, mentre continuano a svuotarsi le terapie intensive, dove oggi si contano 263 ricoverati, 20 in meno. In forte crescita i guariti, 2.062 in un giorno dopo i 747 registrati lunedì, per un totale di 168.646 da inizio pandemia.