Coronavirus, partono le prime chiamate per test sierologici a campione

Con l'approvazione del dl per il via libera all'indagine su 150mila persone con i test sierologici, partiranno le chiamate alle persone selezionate per il campione Istat. Un call center di 300 persone della Croce rossa è già pronto e "a breve" cominceranno i primi prelievi. Individuati tutti i laboratori in ogni regione per gli esami. Le persone fragili potranno fare il prelievo a domicilio. Segui tutti gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui