Coronavirus, Papa: preghiamo per chi soffre la tristezza a causa pandemia

Un preghiera "per tutte le persone che soffrono la tristezza, perché sono sole o perché non sanno quale futuro li aspetta o perché non possono mantenere la famiglia perché non hanno soldi". E' il pensiero rivolto da Papa Francesco durante la messa a Casa Santa Marta alla "gente che soffre la tristezza" a causa dell'emergenza coronavirus. "Gesù è sempre accanto a noi", ha aggiunto Bergoglio.