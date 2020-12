Coronavirus, Papa Francesco: "Un Dio cinico e spietato non esiste" 

Ansa

Un "Dio cinico e spietato non esiste". Così il Papa nell'omelia preparata per il tradizionale Te Deum a San Pietro letta, però, dal decano del collegio cardinalizio, il cardinale Giovanni Battista Re, che presiede la celebrazione in sostituzione del Pontefice impedito da una sciatalgia. "Un Dio che sacrificasse gli esseri umani per un grande disegno, fosse pure il migliore possibile, non è certo il Dio che ci ha rivelato Gesù", ha scritto Francesco.