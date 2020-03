Coronavirus, Papa: "Fate quello che il governo chiede per il nostro bene"

"Rimaniamo uniti, facciamo sentire vicinanza alle persone sole e provate, ai medici, agli infermieri e ai volontari. Alle autorità che devono prendere misure dure, ma per il bene nostro. Che si compiano le cose che il governo chiede di fare per il bene di tutti noi". Lo ha detto Papa Francesco che, dopo l'Angelus trasmesso in streaming, si è affacciato dalla finestra per la benedizione su una San Pietro vuota per le restrizioni anti-coronavirus. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui