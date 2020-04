Coronavirus, Papa: così non è Chiesa, uscire da tunnel 

Celebrare la messa senza popolo "è un pericolo", queste modalità a distanza sono legate "al momento difficile" ma non si può "viralizzare la Chiesa, i sacramenti, il popolo". Così Papa Francesco sottolineando che "è vero che in questo momento" occorre celebrare a distanza ma "per uscire dal tunnel, non per rimanere così" perché la Chiesa "è familiarità concreta con il popolo". "Questa non è la Chiesa, è una Chiesa in una situazione difficile".