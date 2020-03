Coronavirus, Ordini dei medici a Conte: "Sicurezza operatori sia priorità"

Ridefinire le priorità nella lotta al coronavirus, mettendo subito in sicurezza medici e operatori, come strategia primaria. A chiederlo è il presidente della Federazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, Filippo Anelli, in una lettera al premier Giuseppe Conte. "Le statistiche - si legge - indicano circa un 10% delle nostre potenzialità professionali sanitarie già cadute sul campo o in una situazione di non attività".