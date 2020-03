Coronavirus, Oms: "Serve assistenza ai pazienti in isolamento a casa"

"E' fondamentale continuare la politica di isolamento domiciliare, a seconda delle condizioni dei pazienti. Per i pauci sintomatici è fondamentale per allentare la pressione sugli ospedali. Serve assistenza domiciliare integrata, psicologica e di monitoraggio dei parametri vitali". Lo ha detto Ranieri Guerra, vice direttore vicario dell'Oms, per il quale "il governo deve dare supporto in un momento di stanchezza". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui