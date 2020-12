Coronavirus, oggi riunione Ema per valutazione vaccino Pfizer-BioNTech

Ansa

L'Agenzia europea per i medicinali (Ema) si riunisce oggi per valutare l'approvazione del vaccino contro il coronavirus messo a punto da BioNTech e Pfizer. Si tratterebbe del primo farmaco contro il Covid-19 a essere autorizzato per l'uso nell'Unione europea. L'incontro, a porte chiuse, arriva settimane dopo che il vaccino è stato autorizzato dalle autorità di regolamentazione in Gran Bretagna e negli Stati Uniti.