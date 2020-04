Coronavirus, nuovo monito di Papa Francesco: "L'Europa ritrovi l'unità"

"In questo tempo nel quale è necessaria tanta unità, tra noi, tra le nazioni, preghiamo oggi per l'Europa, perché riesca ad avere questa unità fraterna che hanno sognato i padri fondatori dell'Unione europea". Lo ha detto il Papa nell'introduzione della messa a Santa Marta a poche ore dal cruciale incontro di Bruxelles dove si decideranno gli aiuti economici per uscire dalla crisi economica causata dalla pandemia.