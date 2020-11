Coronavirus, Nicola Zingaretti: "Aprire dialogo con opposizioni per salvare l’Italia"

"Lo dico da tempo che bisogna aprire un dialogo con tutte le opposizioni". Così Nicola Zingaretti in collegamneto a "Live - Non è la d'Urso" che aggiunge: "Silvio Berlusconi ha riconosciuto al Pd un passo politico molto importante in tal senso". Secondo il governatore della Regione Lazio "c'è un tema comune che deve unirci: salvare l'Italia".

"Su questo punto non devono esserci contrapposizioni - continua Zingaretti - tutti devono dare dei segnali. Basta polemiche anche le differenze possono affrontarsi con spirito nuovo per trovare soluzioni". "So che gli italiani hanno paura e hanno ragione, ma una risposta a questa paura è combattere insieme. Ho detto al governo che bisogna fare di tutto per questo obiettivo", conclude il governatore.