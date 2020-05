Coronavirus, nelle ultime 24 ore nessuna vittima in 7 regioni 

In sette regioni italiane e in una provincia autonoma non sono state registrare nuove vittime per il coronavirus nelle ultime 24 ore. Si tratta di Molise, Calabria, Valle d'Aosta, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sardegna e della Provincia autonoma di Trento. I malati (gli attualmente positivi indicati dalla Protezione civile) calano ovunque tranne che nel Lazio e in Molise, dove aumentano rispettivamente di 17 e 21 unità.