Coronavirus, nelle ultime 24 ore in Italia 177 nuovi casi e 88 morti

Sono 88 le vittime del coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto alle 71 di ieri. Il numero complessivo di nuovi positivi è aumentato di 177 casi, mentre ieri l'incremento era stato di 321. Continuano a diminuire i malati in terapia intensiva che ora sono 338 (-15).