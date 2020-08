Coronavirus, nel pomeriggio riunione governo-Regioni su discoteche | Caos sui tamponi negli aeroporti 

Intanto è scattato l'obbligo di sottoporsi a tampone per chi torna da Spagna, Grecia, Croazia e Malta, ma le Regioni si muovono in ordine sparso.

Negli scali romani la situazione è sotto controllo. I passeggeri appena arrivati dalle zone a rischio vengono accolti in un'area riservata e isolata del Leonardo da Vinci, dove sono stati allestiti 12 box capaci di ospitare fino a 480 persone. Qui vengono sottoposti al tampone nasofaringeo e poi inviati al proprio domicilio presso il quale dovranno rimanere in isolamento in attesa della comunicazione da parte della Asl per l'esito dell'esame e la procedura da seguire nei giorni successivi. Tamponi anche nell’altro scalo di Ciampino.

Ma altrove, riferisce Il Corriere della Sera, le decisioni regionali non prevedono i test agli arrivi degli aeroporti locali. Per ora non si faranno tamponi negli scali pugliesi di Bari e Brindisi. Chi sbarca a Napoli dovrà porsi in auto-isolamento in attesa dell’appuntamento per recarsi nei centri appositi, mentre chi atterra a Genova deve auto-segnalarsi alle autorità sanitarie locali.

Secondo le attuali disposizioni regionali, chi arriva negli aeroporti di Milano Malpensa, Linate e Bergamo-Orio al Serio dovrà sottoporsi al tampone fuori dagli scali entro 48 ore dall’arrivo in Italia, se non ha un tampone negativo effettuato nelle 72 ore prima della partenza. Negli aeroporti in Veneto, a partire da quelli di Venezia e Verona, invece hanno iniziato a controllare lo stato di salute dei viaggiatori già a Ferragosto, così come a Pescara e Perugia, mentre a Bologna sarà avviata quella che viene definita una "sperimentazione" nei prossimi giorni.

L’ordinanza del ministro Roberto Speranza prevede "l’obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, oppure entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento per chi intende fare ingresso in Italia e nei quattordici giorni antecedenti ha soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna. In attesa di sottoporsi al test le persone sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora".