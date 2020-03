Coronavirus, nel laboratorio israeliano che lavora al vaccino: "Ci servono ancora poche settimane per i test sull'uomo"

Si lavora notte e giorno per fronteggiare l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del coronavirus. Intanto, mentre in Italia si combatte il virus nei reparti di malattie infettive e nelle terapie intensive, in Israele si lavora alla creazione di un vaccino. Le telecamere di "Quarto Grado" sono andate nei laboratori di Ness Ziona, vicino a Tel Aviv, dove si stanno compiendo importanti passi in avanti nella comprensione del virus.

"Abbiamo scoperto quasi per caso che il coronavirus ha una struttura molto simile a quella di un altro virus che stavamo studiando - spiegano i ricercatori - per questo possiamo dire di essere già a un buon punto. Ora abbiamo bisogno ancora di un paio di settimane per iniziare a testarlo sull'uomo e i un paio di mesi potrebbe essere già pronto".