Coronavirus negli Usa, oltre 32mila casi e almeno 400 morti 

Negli Usa i casi positivi di coronavirus hanno superato quota 32 mila, con almeno 400 morti. Lo si legge nel sito della Johns Hopkins. Otto gli Stati che hanno ordinato lo 'stay home', per un totale di 100 milioni di abitanti, quasi un americano su tre. Donald Trump ha annunciato in una conferenza stampa alla Casa Bianca di aver attivato la Guardia nazionale per New York, California e Washington, i tre Stati Usa più colpiti dall'epidemia.