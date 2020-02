Coronavirus, negativo ai test l'agricoltore veneto

L'agricoltore di Albettone (Vicenza), l'uomo che avrebbe dichiarato di essere stato a Codogno, è risultato "negativo al test del coronavirus". Lo ha reso noto il governatore della Regione Veneto Luca Zaia. Si tratta della persona su cui si era concentrata l'attenzione per l'ipotesi che fosse il "traghettatore" del virus dal Lodigiano al Veneto. In realtà, ha detto Zaia, le analisi dell'ospedale Santorso di Vicenza "confermano la sua negatività". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui