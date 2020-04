Coronavirus, muore a 32 anni durante il funerale della madre deceduta per la malattia

Tragedia nella tragedia nello Warwickshire, in Gran Bretagna. Laura Richards, 32 anni, è morta durante il funerale della madre, Julie Murphy, 63 anni, deceduta per Coronavirus. Laura ha avuto un infarto mentre la madre veniva tumulata al cimitero di Atherstone. La sorella di Laura, Lisa Green, ha provato a rianimarla insieme a suo marito, all'altra sorella Kelly, e ad altri presenti al funerale, ma il loro intervento non è stato sufficiente a rianimare Laura.