Coronavirus, monitoraggio Iss-ministero: tendenza casi è in aumento

Il monitoraggio settimanale del ministero della Salute e dell'Iss sulla pandemia di coronavirus rileva che, sebbene le misure di lockdown in Italia "abbiano permesso un controllo efficace dell'infezione, la tendenza è in aumento". Il report sottolinea quindi l'importanza di "mantenere alta l’attenzione alla preparazione di interventi in caso di evoluzione in ulteriore peggioramento".