Coronavirus, monitoraggio Iss: "In Italia nessuna situazione critica"

Al momento in Italia non c'è alcuna situazione critica relativa all'epidemia di Covid-19. E' questo in sintesi il risultato del monitoraggio degli indicatori per la Fase 2 tra il 18 e il 24 maggio. L'incidenza settimanale rimane molto eterogenea nel territorio nazionale: "In alcune Regioni il numero di casi è ancora elevato ma in fase di controllo, in altre è molto limitato". Il ministro della Salute Speranza: "Dati incoraggianti". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui