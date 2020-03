Coronavirus, mobilitazione mondiale per l'Italia: in arrivo medici da Cuba e dalla Russia 

I medici cubani sono partiti dall'aeroporto Jose Marti dell'Havana avvolti dal calore di un lungo e caldo abbraccio. La loro preparazione è nota in tutto il mondo. Sono intervenuti ad Haiti, sconvolta dal terremoto e poi dal colera. Hanno lavorato in Sierra Leone per aiutare chi lottava contro l'ebola. Sono pronti a rifarlo ancora una volta qui da noi, a Crema.

Uuna brigata di 52 medici e infermieri specializzati nel trattamento di pazienti colpiti da virus, quindi virologi e immunologi, atterreranno a Milano per poi spostarsi nell'ospedale da campo della cittadina lombarda creato dagli uomini del Terzo reparto sanità di Bellinzago Novarese in collaborazione con la Protezione civile.

La spedizione si muove nel segno della solidarietà e dell'aiuto tra i popoli, ma non solo. L'alta prestazione medica della sanità cubana è nota in tutto il mondo. I suoi scienziati hanno messo punto un farmaco, un interferone Alfa 2B, introvabile negli ospedali comuni. Con il materiale che la brigata porterà con sé, ci saranno delle scorte di questo medicinale che a parere di molti esperti, anche italiani, usato in combinazione con un antiretrovirale simile a quelli messi in campo per l'HIV, risulta essere finora il più efficace nel trattamento del Covid-19. È stato utilizzato con successo in questo periodo sia in Cina e in Corea del Sud.

Ma la solidarietà in queste ore drammatiche che marcano il recordi di morti in Italia per coronavirus con il sorpasso dei decessi sulla Cina, non conosce confini né geografici e nemmeno politici. Anche la Russia sta inviando il suo carico di solidarietà.

"Il primo aereo Il-76 delle Forze di Difesa Aerospaziale Russe è partito dall'aeroporto militare di Chkalovsky con specialisti militari e attrezzature per la Repubblica Italiana per fornire assistenza nella lotta contro il coronavirus". Lo ha detto il ministero in una nota. L'aereo si dirigerà verso l'aeroporto militare di Pratica di Mare e consegnerà "una task force di medici militari, specialisti nel campo della virologia e dell'epidemiologia con moderne attrezzature per la diagnosi e la disinfezione". In tutto ci saranno circa 120 specialisti fra epidemiologi e virologi, camion Kamaz per la disinfezione, ospedali da campo, 100 ventilatori polmonari e 500mila mascherine. Oggi dovrebbero partire i primi 5 aerei, gli altri 4 decolleranno invece lunedì.

Dalla Cina che per prima ha attraversato l'incubo coronavirus, gli aiuti non si fermano, anzi. Alitalia ha predisposto, in coordinamento con la Protezione Civile, il primo di una serie di voli merci con la Cina per il trasporto di materiale sanitario per la gestione dell'emergenza Covid-19. Per questo primo volo umanitario sarà impiegato un Boeing 777-300ER, il velivolo con maggiore capacità di carico della compagnia. Decollo per Shangai previsto per mercoledì' con rientro a Roma giovedì 26 marzo con stivati 160 metri cubi di forniture, tra cui circa 3 milioni di mascherine protettive.