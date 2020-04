Coronavirus, ministro Boccia: serve prezzo regolato mascherine 

"Credo sia necessario un prezzo regolato delle mascherine, il commissario Arcuri ci sta lavorando con gli addetti ai lavori". Lo ha affermato il ministro agli Affari regionali, Francesco Boccia, in audizione in videoconferenza alla commissione Affari costituzionali della Camera sull'emergenza coronavirus. "Credo inoltre che non siano ammissibili speculazioni sui dispositivi di protezione, a maggior ragione dove è obbligatoria la mascherina", ha detto.

