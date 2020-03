Coronavirus, metalmeccanici chiedono stop fabbriche: pronti a sciopero

Vista l'emergenza coronavirus, Fim, Fiom, Uilm ritengono necessario un momentaneo stop di tutte le imprese metalmeccaniche fino a domenica 22 marzo, "al fine di sanificare, mettere in sicurezza e riorganizzare tutti i luoghi di lavoro". E' quanto chiedono i sindacati metalmeccanici in una nota congiunta, sottolineando che "i lavoratori sono giustamente spaventati". In mancanza di ciò sono pronti allo sciopero. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui