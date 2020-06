Coronavirus, meno morti in Lombardia e contagi stabili: 192 nuovi casi

Diminuiscono i morti da coronavirus in Lombardia, dove si contano 15 decessi nelle ultime 24 ore dopo i 32 di lunedì (16.317 dall'inizio della pandemia) e 192 nuovi casi, in linea con quelli di ieri (194). Continua la discesa del numero dei ricoverati in terapia intensiva, 11 in meno (96 in tutto) e anche quello dei malati negli altri reparti Covid: 48 in meno, per un totale di 2.660. Segui in tempo reale gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui