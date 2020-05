Coronavirus, meno malati in tutta Italia tranne che in Molise

Per la prima volta dall'inizio dell'emergenza il numero degli attualmente positivi è in diminuzione in tutta Italia, con la sola eccezione del Molise, dove si registrano 5 nuovi casi di Covid-19. Il calo più marcato è quello del Piemonte, dove si contano 693 positivi in meno. Forte diminuzione anche in Lombardia (-643) e in Emilia-Romagna (-299), le tre regioni più colpite dalla malattia. Segui in tempo reale tutti gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui