Coronavirus, Mauri: "Seconda ondata più forte del previsto"

"Nella seconda ondata il virus è arrivato in maniera più forte rispetto a quanto non si aspettassero anche i più pessimisti e di conseguenza questo ha prodotto qualche problema in più". Lo ha detto il viceministro dell'Interno Matteo Mauri, aggiungendo che "in questo Paese tutti quelli che provano a fare la predica sono quasi sempre tutti quelli che ci spiegavano che la seconda ondata non sarebbe arrivata".