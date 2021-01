Coronavirus, Manfredi: "A febbraio Università con presenza al 50%"

Ansa

Al termine del periodo dedicato agli esami, a febbraio la didattica università ripartirà "in modalità mista, con presenza al 50% in aula". L'annuncio arriva dal ministro dell'Università e della ricerca, Gaetano Manfredi, che spiega di aver "sollecitato i rettori a predisporre piani per la riapertura dell'attività". Ovviamente, sottolinea però, "ci sarà una valutazione con i comitati regionali perché l'Università impatta molto sui trasporti".