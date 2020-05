Coronavirus, Lombardia: 39 nuovi decessi, dato più basso in due mesi

Sono 39 i nuovi decessi legati al coronavirus in Lombardia, che portano il totale a 15.450. Lo comunica la Regione spiegando che è il dato più basso degli ultimi due mesi. I nuovi positivi sono 399, con il totale che sale a 84.518 da inizio emergenza (+0,5% da ieri). I guariti dalla Covid-19 nell'ultima giornata sono 402, in totale 34.219. Giù anche i ricoveri in terapia intensiva: oggi si contano otto pazienti in meno, 268 in totale.