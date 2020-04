Coronavirus, Lombardia: 199 morti, 1245 contagi, meno terapie intensive

In Lombardia il totale dei casi positivi al coronavirus è di 65.381, con un aumento di 1245, con 11.818 tamponi effettuati. I decessi sono 12.050, con un aumento di 199, mentre ieri c'erano state 243 nuove vittime. Calano i ricoverati in terapia intensiva (947, -24) e quelli nei reparti normali (10.042, -585). Sono i dati resi noti dal vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui