Coronavirus, Locatelli: nel nuovo Dpcm anche limitazione mobilità tra Regioni

Il nuovo Dpcm "andrà nella direzione del principio di proporzionalità e ragionevolezza che ha guidato le scelte fino ad ora, facendo leva su qualche misura come la limitazione agli spostamenti interregionali se non per ragioni indifferibili, di salute o di lavoro". Lo ha affermato il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli.