Coronavirus, Locatelli (Css): "Indice di contagio R0 sceso allo 0,8"

L'indice di contagio "R con zero è già sotto il valore di 1, ora è attorno allo 0,8". Lo ha detto il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli, sottolineando l'indice si attesta tra lo 0,83 e lo 0,78. Per farlo scendere, ha aggiunto, "dobbiamo impiegare 5 strumenti: contact tracing, uso tamponi, dispositivi di protezione individuale, permanenza dei Covid hospital, implementazione dell'efficacia della medicina territoriale". Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale.