Coronavirus, Locatelli: con le mascherine riduciamo i rischi

Ansa

"Mascherine all'aperto e tampone obbligatorio anche per i vaccinati per partecipare a grandi eventi". Lo spiega al Corriere della Sera, Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico scientifico. "Per quanto la situazione epidemiologica italiana rimanga la più favorevole in Europa - ha aggiunto - non siamo indenni dall'aumentata circolazione virale che si sta osservando nel nostro continente. Dobbiamo fare il possibile per attenuare il rischio".