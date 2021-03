Coronavirus, l'Iss: aumentano ricoveri e stress sulle rianimazioni

LaPresse

Gli ospedali sono sempre più sotto stress: il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale, secondo il monitoraggio di Iss e ministero, è complessivamente in aumento (26% contro il 24% della scorsa settimana). Il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è in risalita da 2.146 della settimana scorsa a 2.327. Aumenta anche il numero di persone ricoverate in aree mediche, da 18.295 a 19.570.