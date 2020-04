Coronavirus, l'appello dei circoli ippici: "Nessuna entrata, ma dobbiamo mantenere i cavalli"

Tra i settori pesantemente colpiti dalle misure anti-coronavirus c'è quello equestre: maneggi, circoli ippici e anche il comparto riabilitazione, tutto è fermo. "La situazione è gravissima, non ci sono entrate e ci sono 300mila cavalli da mantenere e accudire tutto il giorno", denuncia a "Striscia la Notizia" Marco Di Paola, presidente della Federazione italiana Sport Equestri (FISE).



"Siamo in seria difficoltà, ci servono misure urgenti per il benessere dei nostri amici animali", dicono in coro i numerosi presidenti di circoli ippici che si sono rivolti al tg satirico. "Facciamo grossi sacrifici, piuttosto che non dare da mangiare ai nostri compagni di lavoro, non mangiamo noi", aggiunge l'istruttrice federale Veronica Bardi. "Noi chiediamo al governo un aiuto per i nostri cavalli che per noi sono compagni di sport e di lavoro e per molte persone sfortunate anche compagni di terapia", conclude Di Paola.