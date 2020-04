Coronavirus, Lamorgese ai prefetti: "Rischio gravi tensioni"

C'è il rischio che nelle pieghe dei nuovi bisogni determinati dall'emergenza coronavirus "si annidino perniciose opportunità per le organizzazioni criminali". Lo segnala il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, invitando i prefetti a mettere in campo "una strategia complessiva di presidio della legalità". Nella circolare si sottolinea che "alle difficoltà delle imprese e del mondo del lavoro potrebbero accompagnarsi gravi tensioni". Segui gli ultimi aggiornamenti dell'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui