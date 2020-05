Coronavirus, l'ambasciatore di Taiwan: "La Cina ha offuscato chi voleva parlare"

L'ambasciatore di Taiwan in Italia Andrea Sing - Ying Lee a "Quarto Grado" ha rivelato alcuni retroscena sull'inizio della pandemia causata dal coronavirus e sul ruolo che la Cina ha avuto fin dal primo caso: "Il 31 dicembre - spiega - abbiamo inviato all'Oms un messaggio di allerta perché non ci siamo fidati delle informazioni che arrivavano da Pechino, l'unica risposta che è arrivata è stata che avrebbero riferito. Abbiamo spiegato che c'erano 7 pazienti in isolamento".

Sing - Ying Lee sostiene che la Cina non abbia detto tutta la verità: "Hanno offuscato chi voleva parlare - dice - avrebbero potuto fare di più per evitare la diffusione del contagio globale".