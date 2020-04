Coronavirus, la truffa dei tamponi: "Si fingono membri della Protezione Civile"

In questi giorni di emergenza sanitaria, bisogna far attenzione anche alle truffe legate al coronavirus. Negli ultimi giorni, infatti, sono sempre di più le segnalazioni alle forze dell'ordine riguardanti presunti interventi della Protezione Civile per effettuare tamponi, come spiegato dal Comandante provinciale dei Carabinieri di Verona Pietro Carrozza: "Bisogna fare attenzione a chi si presenta a casa con la scusa di fare il tampone - spiega a "Striscia la Notizia" - la Protezione Civile non viene a casa per fare i tamponi, pertanto si deve diffidare da queste persone e avvisare immediatamente le autorità competenti per le verifiche"